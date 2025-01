Qual o bronzeamento mais seguro? Saiba como cuidar da pele durante o verão

Embora seja visto como sinônimo de saúde, o bronzeado nada mais é do que a reação da pele para se proteger de uma agressão: os raios ultravioleta . Por isso, há quem se engane ao acreditar que o bronzeamento natural é totalmente saudável mesmo com o uso de protetor solar.

Segundo Lara, dermatologistas têm optado pela uso oral do suplemento pois, para atingir bons níveis de vitamina D apenas com a exposição solar, são necessários cerca de 20 minutos diários.

Autobronzeador garante cor ideal sem riscos

O único bronzeado considerado saudável pela dermatologista é o autobronzeador . Ela explica que o creme reage com a queratina e as proteínas das células da epiderme, gerando a produção de um pigmento que impregna na última camada da pele e, depois de uns cincos ou seis dias, pode escamar e sair sem danos à saúde.

— Os autobronzeadores têm no máximo uma semana de durabilidade, por conta da profundidade do pigmento. Claro que se a pessoa tem uma pele muito sensível é preciso cuidar para o produto não causar nenhuma alergia , mas a princípio não faz mal para a pele, não é tóxico — explica a especialista.

Qual é o fator de proteção solar mínimo indicado pelos dermatologistas?

Na teoria, o número mínimo aceitável de Escurecimento Pigmentar Persistente (PPD), do termo em inglês Persistent Pigment Darkening, é 10, o que equivale a um protetor solar com FPS 30 . O PPD é responsável por medir a incidência de proteção da radiação ultravioleta A na pele.

A dermatologista explica que é comum as pessoas pensarem que o número no frasco do protetor solar significa a quantidade de filtração que ele passa, mas a verdade não é bem essa.

— Vamos pegar o exemplo de um protetor com fator 50 e um com 99. O protetor com 50 vai filtrar em torno de 95% da radiação, enquanto que o 99 vai filtrar 98%. É pouca diferença de filtração da radiação. Então não é como se fosse 50% para 99% de proteção. Todos vão filtrar acima de 90% da radiação. O que muda é o tempo que eles duram na pele, em teoria. Se o fator é 30, significa que em um determinado teste, a pele levou 30 vezes mais tempo para ficar vermelha do que uma pele sem a proteção — disse.