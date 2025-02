Inter cai diante da Juventus e não aproveita tropeço do líder Napoli

Uma vitória teria colocado a Inter de Milão na liderança do Campeonato Italiano, mas o time 'nerazzurro' acabou derrotado por 1 a 0 em sua visita à Juventus neste domingo (16), pela 25ª rodada, e não conseguiu aproveitar o empate do líder Napoli com a Lazio (2 a 2) na véspera.

O gol da Juve saiu depois de uma ação ofensiva na entrada da área, quando vários jogadores da Inter cercaram Randal Kolo Muani, que passou a bola para Francisco Conceição, livre, ajeitar e bater no canto do goleiro Yann Sommer (74').

Com a combinação de resultados, o Napoli segue no topo da tabela com 56 pontos, contra 54 da Inter. Por sua vez, a Juventus entra no Top 4 com os mesmos 46 pontos da Lazio, que cai para a quinta colocação por ter pior saldo de gols.