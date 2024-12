Cidades das regiões Norte e Noroeste são reconhecidas por eliminar transmissão de HIV e sífilis de mãe para filho

A solenidade de certificação foi nesta quarta-feira (11), pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). Também foram reconhecidos os municípios de Campo Bom , Santa Cruz do Sul , Caxias do Sul e Sapucaia do Sul .

A transmissão vertical do HIV e da sífilis ocorre quando a criança é infectada durante a gestação, parto, e, em alguns casos, na amamentação. O combate ao contágio acontece no acompanhamento pré-natal.

No RS, a certificação beneficia municípios com população de 50 mil a 100 mil habitantes. Para isso, os municípios precisam bater metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Municípios premiados

Com cerca de 62 mil habitantes, Carazinho recebeu o Certificado de Eliminação da Transmissão Vertical do HIV. Já Santo Ângelo e Cruz Alta foram reconhecidas com o Selo Prata de Boas Práticas rumo à Eliminação da Transmissão Vertical do HIV. Esses dois municípios têm CRAIPs ativos.