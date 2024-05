Com o retorno das temperaturas mais baixas, os hospitais de Passo Fundo, no norte gaúcho, já registram aumento da procura de pacientes com sintomas gripais. No Hospital de Clínicas, por exemplo, os casos de infecções respiratórias chegam a representar 30% do total de casos da emergência. A instituição opera acima da capacidade, com superlotação de 243%.