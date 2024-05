Além dos alimentos e mantimentos emergenciais, a Central de Doações de Passo Fundo, no norte gaúcho, também se tornou ponto de arrecadação de remédios e materiais de saúde. Os itens serão destinados aos municípios que necessitarem das doações e que solicitarem através do sistema criado pela Secretaria de Saúde do Estado. Tudo é gerenciado através do gabinete de crise montado na cidade.