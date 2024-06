O setor farmacêutico proporcionou uma grande mobilização para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Para se ter uma dimensão, segundo o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma), as indústrias associadas à entidade realizaram a doação de mais de 3,5 milhões de caixas de medicamentos, mais de R$ 4,9 milhões, e mais de 213 toneladas de alimentos à população gaúcha.