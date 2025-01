Prefeitura de Espumoso retorna ao atendimento normal após ter expediente fechado por 20 dias

Após 20 dias com atendimento fechado ao público , a prefeitura de Espumoso retoma o expediente externo nesta terça-feira (21). A decisão havia sido tomada pelo prefeito Gerson Machado (PP), para que a nova administração apurasse a situação financeira do município.

Segundo a prefeitura, somente na última quinta-feira (16) o setor de contabilidade conseguiu encerrar o caixa do ano de 2024 , o que possibilitou estruturar e abrir o caixa do ano de 2025.

Com o atendimento de volta ao normal, os cidadãos, empresas e profissionais poderão buscar os serviços da prefeitura no horário das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h .

Relembre

A suspensão das atividades ocorreu em 2 de janeiro, por meio de decreto . À época, o prefeito afirmou que a atual gestão só teve acesso aos registros financeiros até o mês de outubro de 2024, estando com o fluxo de caixa e documentos de propriedades do município desatualizados.

Procurada pela reportagem, a antiga gestão do município afirmou, por meio de nota, que não havia "nenhuma necessidade nessa ação tomada pela nova administração". Ainda disse que a prefeitura estava em dia e com dinheiro em caixa, com levantamento do patrimônio feito por uma empresa contratada.