Nadja Hartmann Opinião

A três meses da eleição, União Brasil pode ser fator surpresa na articulação das majoritárias em Passo Fundo

Com um dos maiores tempos de propaganda e volume de recursos no Fundo Eleitoral, partido que faz parte da base do prefeito Pedro Almeida (PSD) resiste em abrir mão de indicar o candidato à vice, espaço hoje reservado ao MDB

05/07/2024 - 05h00min