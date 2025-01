Dupla remará 70 quilômetros no Rio Uruguai para promover educação ambiental e turismo no Norte do RS

Trajeto náutico será percorrido em aproximadamente 22 horas. Júlio Cordeiro / Agencia RBS

Um fim de semana diferente, percorrendo 70 quilômetros sobre as águas do Rio Uruguai. Essa foi a ideia dos amigos João Paulo Peres Bezerra e Alexandre Rossi, que remarão por 22 horas no próximo sábado (18) e domingo (19). A empreitada partirá de Marcelino Ramos, no norte gaúcho, rumo ao município catarinense de Concórdia.

A ideia partiu de João Paulo, doutor em geografia, montanhista e remador. Com estudos na área das bacias hidrográficas, o objetivo era relacionar a educação ambiental ao esporte, de onde surgiu a ideia de fazer a remada entre duas unidades de conservação.

— Vamos fazer isso com caiaque e prancha de stand-up. É uma ação que visa mostrar o potencial da região, que é possível usar esse trecho do rio para esportes náuticos, além de tentar sensibilizar sobre a preservação das águas. É algo inédito na região, mas tem uma paisagem linda e um baita potencial de ecoturismo — relata João Paulo.

A saída será no sábado (18), do Parque Teixeira Soares, em Marcelino Ramos, rumo ao Parque Estadual Fritz Plaumann, em Concórdia, na margem catarinense do Rio Uruguai. A previsão é de que os dois remem 12 horas no sábado, com uma pausa em uma região próxima da BR-153. No domingo (19), serão mais 10 horas de remo até a outra unidade de conservação, totalizando 70 quilômetros de remada.

Além da dupla com o educador físico Alexandre Rossi, haverá em terra uma equipe de apoio para a atividade. As coordenadoras dos dois parques também ajudam no planejamento da ação.

— Será uma remada inédita entre os parques, que têm um potencial fundamental para a prática desses turismos de aventura. É uma região muito bonita que merece atenção especial quanto ao turismo — finaliza João Paulo.

