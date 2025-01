Estiagem causa morte de peixes no noroeste do RS e piscicultores secam açudes para evitar mais prejuízo

Após quase 30 dias sem chuva, açudes estão secando e peixes morrendo por falta de oxigênio em Ijuí , no noroeste do RS. Por causa disso, criadores decidiram adiantar a despesca e estão fazendo a retirada dos animais planejados para vender durante a Semana Santa, para evitar mais perdas.

No distrito de Santana, no interior do município, foi realizado na manhã desta sexta-feira (17) o abate de 1,7 mil quilos de peixes na unidade de beneficiamento de pescados.