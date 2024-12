Fundador das Farmácias São João é homenageado com Medalha Grão Mérito Fagundes dos Reis 

O fundador da Rede de Farmácias São João, Pedro Brair , foi homenageado com a Medalha Grão Mérito Fagundes dos Reis , a maior honraria da Câmara de Vereadores de Passo Fundo , na noite de segunda-feira (2).

A medalha é concedida a pessoas que são referência no município através de suas ações e proposições . Ela foi entregue a Brair após indicação da Mesa Diretora da Casa.

O empresário lidera a 4ª maior rede varejista de medicamentos do Brasil, conforme ranking da Abrafarma, e está presente em mais de 300 cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.