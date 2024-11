Mais de 600 estudantes de 40 municípios do Rio Grande do Sul devem comparecer na última etapa das Olimpíadas do Programa Jovem Empreendedor em Passo Fundo, no norte gaúcho. O evento é organizado pelo Instituto Manager e ocorre durante a 7ª edição do Manager Day, competição de estímulo ao empreendedorismo na quarta-feira (13), no Centro de Eventos da Universidade de Passo Fundo (UPF).