A arena do Parque Científico e Tecnológico da Universidade de Passo Fundo (UPF Parque) recebeu estudantes de mais de 30 municípios da região para apresentarem os seus projetos inovadores durante a Olímpiada Jovem Empreendedor. O evento que iniciou na manhã de segunda (21) e terminou na tarde de terça-feira (22), reuniu integrantes do Programa Jovem Empreendedor, do Instituto Manager.