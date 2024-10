Um projeto pioneiro de astrofotografia registrou a Via Láctea e as Nuvens de Magalhães sobre as ruínas de São Miguel das Missões, na Região Noroeste do RS. As imagens do professor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Rafael Beltrame, foram capturadas nos dias 4 e 5 de outubro, após oito meses de planejamento.