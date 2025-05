Ataques israelenses em Gaza matam 11 pessoas, a maioria mulheres e crianças

Dois dos ataques atingiram tendas na cidade de Khan Younis, no sul de Gaza, matando dois pais e seus filhos em cada um dos casos. Outros ataques mataram uma criança e um homem que andava de bicicleta, de acordo com o Hospital Nasser, que recebeu os corpos. No norte de Gaza, um ataque israelense matou um menino de 16 anos, segundo o Hospital Indonésio.