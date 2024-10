Celebração tradicional Notícia

Mais de 500 voluntários, 3 mil cucas e 100 mil fiéis: conheça os números da Romaria de Nossa Senhora Aparecida

Evento é realizado há 44 anos em Passo Fundo, no norte gaúcho. Haverá alteração no trânsito no domingo (13), quando os romeiros percorrem 7km do centro da cidade até o Santuário, na saída para Ernestina

11/10/2024 - 12h58min