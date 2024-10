Olhos no céu Notícia

Estrela cadente é registrada em Santo Ângelo nesta madrugada; assista ao vídeo

Imagem do meteoro foi feita pela estação de monitoramento do Clube de Astronomia do Instituto Federal Farroupilha, com sede na Região Noroeste

04/10/2024 - 11h45min Atualizada em 04/10/2024 - 11h49min