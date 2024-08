Dia dos Pais Notícia

Ausência da figura paterna tem efeitos diretos no desenvolvimento, alerta psicóloga

Registro de crianças sem o nome do pai cresceu 35% desde 2020 em Passo Fundo. Até agosto, cidade tem 113 certidões apenas com o nome da mãe, quase o total do volume de todo o ano passado

11/08/2024 - 05h00min Atualizada em 11/08/2024 - 05h00min