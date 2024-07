Um vídeo gravado por um morador do bairro Boqueirão, em Passo Fundo, flagrou o momento em que um homem retira tachões que demarcam a ciclovia na Avenida João Catapan. Os equipamentos foram instalados no local há cerca de 90 dias e servem para sinalizar a via, diferenciando o espaço dos veículos e das bicicletas.