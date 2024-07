Um ano após a interdição dos garimpos e da fábrica de pólvora de Ametista do Sul, no norte gaúcho, 139 das 150 minas autuadas concluíram as adequações solicitadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e já foram reabertas, disse a Cooperativa de Garimpeiros Do Médio Alto Uruguaio (Coogamai).