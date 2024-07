Quadro infeccioso Notícia

Bezerro que passou por cirurgia inusitada para começar a andar morre de pneumonia

Apesar de tratamento, quadro infeccioso causou lesões no pulmão do animal ainda durante recuperação no Hospital Veterinário da UPF. Luizo teve uma luxação na sexta vértebra da lombar e fratura da epífise da tíbia, algo raro em ruminantes

08/07/2024 - 10h49min