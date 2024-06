Morreu na madrugada desta quinta-feira (20) o homem que ficou ferido após temporal em São Luiz Gonzaga. Cláudio Czichocki, 73 anos, caiu do telhado de uma casa, no bairro Agrícola. Ele estava no local para consertar a cobertura após a microexplosão que atingiu a cidade na noite de sábado (15).