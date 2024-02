Em sua primeira edição após a pandemia, a ExpoCasca começou nesta sexta-feira (16) com atrações que inluem churrasco de fogo de chão e shows com artistas nacionais, como Papas da Língua e Antony e Gabriel. A programação segue até domingo (18) no Parque Municipal de Eventos Arcido Perin, às margens da RS-324, em Casca, no norte gaúcho.