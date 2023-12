Um coral de oito vozes acompanhado de violão e sanfona fez com que pacientes levantassem de seus leitos para acompanhar as músicas na manhã desta quinta-feira (7), no Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Apesar de pequeno, o grupo pôde ser ouvido do outro lado da rua da unidade com canções como "As Andorinhas", "Natal Todo Dia" e "Ele está pra Chegar".