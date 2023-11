Rodeio Bonito, município de pouco mais de 5,7 mil habitantes do norte do RS, está entre as cidades afetadas pelo temporal que atingiu o RS na madrugada desta quinta-feira (16). No local, a estrutura de uma empresa de materiais de construção foi completamente destruída e mais de 100 casas registraram danos. Pelo menos duas residências estão interditadas.