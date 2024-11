Neste domingo (3), às 11h, o Gaúcho recebe o Passo Fundo para mais um clássico. Desta vez, vale a classificação para a semifinal da Copa FGF - Troféu Zagallo. Com a vantagem de jogar em casa e a vantagem do empate, a torcida do Periquito tem motivos para acreditar na vaga e seguir sonhando com uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem.