Nesta terça-feira (12), a CBF confirmou a mudança no calendário do futebol brasileiro para 2025. Entre as alterações, está a antecipação dos campeonatos estaduais. O Gauchão deverá começar no dia 12 de janeiro. O São Luiz de Ijuí agiu rápido para anunciar que também irá antecipar a pré-temporada. Mesmo que a medida da entidade não tenha agradado ao clube.