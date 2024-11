Copa FGF Notícia

Gaúcho se mobiliza para conseguir vantagem no jogo de ida contra o São José

O primeiro duelo da semifinal será em Passo Fundo, no próximo domingo. A volta ocorre no gramado sintético do Passo D'Areia

05/11/2024 - 18h08min Atualizada em 05/11/2024 - 18h12min Compartilhar Compartilhar