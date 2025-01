FGF antecipa estreia do Ypiranga no Gauchão 2025

Ypiranga tentará conquistar o título inédito do Gauchão. Adilson Stankiewicz / Ypiranga, Divulgação

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) adiantou a estreia do Ypiranga no Gauchão 2025. A partida contra o Juventude, inicialmente marcada para as 21h30min, passou para as 19h da quarta-feira (22), no Estádio Alfredo Jaconi.

A estreia no Estádio Colosso da Lagoa será apenas na terceira rodada. No dia 29, o Canarinho recebe o São Luiz, às 19h.

Novo regulamento

O Gauchão contará com um novo regulamento em 2025. As 12 equipes participantes foram divididas em três grupos com quatro clubes cada. Os confrontos vão ocorrer apenas entre os times de grupos diferentes, totalizando oito rodadas na primeira fase.

O Ypiranga está no Grupo B, ao lado de Inter, Caxias e Pelotas. Assim, na primeira fase enfrentará os adversários que estão nas outras duas chaves. Grêmio, São José, Guarany e Avenida ficaram no Grupo A. Juventude, Monsoon, Brasil e São Luiz estão no Grupo C.

O primeiro colocado de cada chave e o melhor segundo colocado avançarão à semifinal. Já os quatro times que ficarem entre a quinta e a oitava colocação na classificação geral disputarão a Taça Farroupilha, em sistema mata-mata, valendo uma vaga na Copa do Brasil 2026.

Os times que ficarem entre a nona e a 12ª colocação disputarão um quadrangular, com turno e returno, para decretar os dois rebaixados para a Divisão de Acesso.

Os jogos do Ypiranga no Gauchão:

1ª rodada - 22/1, às 19h

Juventude x Ypiranga

2ª rodada - 26/1, às 19h

Avenida x Ypiranga

3ª rodada - 29/1, às 19h

Ypiranga x São Luiz

4ª rodada - 1°/2, às 19h

Ypiranga x Monsoon

5ª rodada - 6/2, às 19h

São José x Ypiranga

6ª rodada - 9/2, às 16h

Ypiranga x Guarany de Bagé

7ª rodada - 12/2 , às 21h30min

Brasil de Pelotas x Ypiranga

8ª rodada - 15/2, às 16h30min