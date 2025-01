"Vamos manter o DNA ofensivo", diz técnico do Ypiranga antes da estreia no Gauchão

Matheus Costa será responsável pela casamata do Canarinho em 2025. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

De três temporadas para cá, uma das características mais marcantes no estilo de jogo do Ypiranga tem sido a ofensividade. E o técnico Matheus Costa afirmou que esse DNA será fundamental para o Canarinho alçar voos maiores durante a disputa do Gauchão 2025.

O objetivo traçado pela direção do time de Erechim é chegar ao menos na semifinal do Estadual. Para que isso se concretize dentro das quatro linhas, o comandante do Canarinho terá que se espelhar nas campanhas de 2022 e 2023, quando o clube apresentou muita solidez no ataque.

A contratação do treinador, aliás, passou muito pela sua filosofia de jogo, já que a direção do clube não abre mão de ter um perfil mais propositivo. Por isso, Matheus ressaltou que essa será uma das características da sua equipe neste ano.

— Criamos uma identidade como equipe. E a nossa identidade será de um DNA ofensivo. O nosso maior objetivo é trazer alegria aos torcedores. Precisamos encantar os olhos de todos. Claro que teremos que ter um equilíbrio entre saber se defender e saber propor muito bem. Mas de maneira geral, precisamos ser cirúrgicos e competitivos para conquistar o maior número de pontos possíveis — disse Matheus Costa.

Além dessa característica, o comandante destacou quais serão os outros pontos fortes do elenco auriverde:

— O Gauchão exige muita força e intensidade. Sabemos que o campeonato tem muito duelo individual, então estamos colocando muita força para que os jogadores possam vencer esses duelos.