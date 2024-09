Frustrante Notícia

Técnico do Ypiranga avalia derrota para o Londrina: "Uma catástrofe"

Canarinho sofreu a primeira derrota do quadrangular da Série C neste domingo. Com o resultado, caiu para a lanterna da chave e não depende apenas de si para conquistar o acesso à Série B

22/09/2024 - 23h29min Atualizada em 22/09/2024 - 23h32min