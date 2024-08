O Atlântico voltou a vencer no Gauchão de Futsal. Nesta sexta-feira (9), depois de sair perdendo, o Galo virou e superou a Afucs, por 4 a 2, em Erechim. Com o resultado, assume a sétima colocação, com 13 pontos e fica a cinco da líder AGE, que tem um jogo a mais. O time de Seberi ocupa a 16ª posição, com quatro.