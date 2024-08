O Passo Fundo Futsal (PFF) vem colhendo os frutos do ótimo momento que está vivendo na temporada. O clube está na liderança do Gauchão com 100% de aproveitamento. No Campeonato Brasileiro, a equipe está invicta e com a melhor campanha. Agora, se prepara para o momento mais decisivo do ano, que são as quartas de final da competição nacional.