Após três jogos sem vencer, o Ypiranga conquistou uma vitória importante pela Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta (17), o Canarinho fez 2 a 0 no Ferroviário, no Colosso da Lagoa, e voltou ao G-8. Agora ocupa a sétima colocação, com 19 pontos e três jogos a menos do que a maioria dos adversários. Os cearenses seguem no Z-4, com 11.