O Atlântico perdeu os 100% de aproveitamento na Liga Gaúcha. Neste domingo (14), o Galo chegou a abrir vantagem no placar, mas cedeu o empate em 3 a 3 para o Guarani, em Erechim. Apesar disso, segue na liderança, com 10 pontos, enquanto o clube frederiquense está na 14ª colocação, com quatro.