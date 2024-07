O Ypiranga pode voltar ao G-8 da Série C do Brasileirão na noite desta quarta (17), se vencer o Ferroviário-CE. Isso porque o Canarinho contou com tropeço do Figueirense, oitavo colocado e adversário na briga pela classificação, que foi goleado pelo Náutico por 4 a 0. A partida será às 20h, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.