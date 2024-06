O Atlântico segue com 100% de aproveitamento no Gauchão de Futsal. Nesta sexta-feira (28), o Galo entrou em quadra com o elenco sub-20 e comando de Vanildo Nato, e goleou a APF Gentil por 7 a 0, em Erechim. O resultado faz com que o clube permaneça na liderança da competição estadual, com nove pontos, enquanto o adversário ainda não pontuou e ocupa a lanterna.