Com uma rodada de antecedência, o Atlântico garantiu vaga para as semifinais da Super Copa Gramado de Futsal. Nesta terça-feira (12), o Galo venceu a Assoeva por 4 a 2 e chegou à liderança do Grupo B, com seis pontos. Gessé, Chape, Suelton e Richard anotaram para a equipe de Erechim. Da Bonja e Dill descontaram para o time de Venâncio Aires.