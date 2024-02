O Ypiranga está pronto para a estreia no Gauchão 2024. No domingo (21), o Canarinho inicia sua caminhada na competição contra o Guarany de Bagé, às 19h, no Estádio Estrela d'Alva. O treinador Jerson Testoni comentou sobre os 53 dias de preparação e como chega o time para o estadual.