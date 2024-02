A bola voltará a rolar pelo Gauchão neste final de semana e o Ypiranga fará sua estreia no domingo (21), às 19h, contra o Guarany de Bagé, no Estádio Estrela d'Alva. Entre os 29 jogadores do elenco, foram 15 contratações, sendo 14 remanescentes, dos quais, somente seis disputaram o estadual do ano passado.