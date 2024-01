Depois de iniciar a temporada com três pontos, o Ypiranga finalizou nesta terça-feira (23), a preparação para a segunda rodada do Gauchão. O autor da vitória do Canarinho contra o Guarany de Bagé, Jhonatan Ribeiro projetou a partida contra o Caxias, que acontece nesta quarta-feira (24), às 19h, no Colosso da Lagoa.