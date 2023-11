Um dos representantes do Rio Grande do Sul, a Sercesa, segue invicta na Copa Sul de futsal, que está sendo disputada em Santa Catarina. Na tarde desta quarta-feira (1º), o time de Carazinho empatou com o Pato Futsal por 4 a 4, na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul. O adversário paranaense atuou com o elenco sub-20.