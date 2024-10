O Atlântico enfrenta o Santo André visando uma vaga nas quartas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). Na segunda-feira (21), as equipes entram em quadra às 20h, no Caldeirão do Galo, em Erechim. No primeiro jogo das oitavas de final, em São Paulo, as equipes ficaram no 4 a 4. Assim, quem vencer, avança à próxima fase.