Colheita da soja impulsiona oferta de vagas temporárias no norte do RS

Talisson Gehlen, 20 anos, foi contratado em vaga específica para a colheita em Coxilha, no norte do RS.

Até o mês de maio , a fabricante de biocombustíveis Be8 espera receber 400 mil toneladas do grão como matéria-prima. Com o aumento da demanda, a empresa hoje tem 25 vagas temporárias abertas e espera aumentar nos próximos meses.

As oportunidades vão desde as áreas administrativas até operacionais, como pesagens de grãos e balança.

Katia Cristina Lorenzon entrou na empresa em fevereiro do ano passado como temporária. Em quatro meses, foi efetivada e hoje trabalha como analista no projeto da empresa focado na produção de etanol .

Vagas efetivas também ganham espaço

Na agência do FGTAS/Sine de Passo Fundo há mais de 40 vagas temporárias para atuar na colheita da soja. O número é considerado normal para a época do ano, mas o que chama a atenção é a oferta de vagas efetivas nesta safra. Do município de Coxilha, a Sementes Butiá tem 20 vagas abertas para os chamados safristas — todas efetivas.