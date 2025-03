Primeiro Café com Emprego do ano acontece em abril

Iniciativa Café com Emprego acontece três vezes por ano em Passo Fundo, no norte gaúcho. Arthur Rushel / Agencia RBS

A primeira edição de 2025 do Café com Emprego, iniciativa da prefeitura de Passo Fundo para conectar empresas e trabalhadores, está agendada para 8 de abril. O evento acontece no Clube Comercial, no centro da cidade.

A cada edição são oferecidas, em média, 800 oportunidades em diferentes áreas. Para esta edição, a quantidade de vagas ainda não foi divulgada.

A atividade é realizada três vezes por ano. No local, os participantes recebem café da manhã e têm auxílio para confecção de currículo. O objetivo é facilitar o acesso ao mercado de trabalho e muitas pessoas já saem empregadas do evento.

No ano passado, as empresas de Passo Fundo abriram 5,8 mil vagas de trabalho com carteira assinada, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).

O resultado significa crescimento de 79,5% em relação a 2023, quando o saldo foi de 3.254, e é superior ao crescimento do Rio Grande do Sul que foi de 36,4% no período.

Serviço