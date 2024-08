Conscientização sobre TEA Notícia

Projeto Autismo Cartoon percorre escolas de Passo Fundo com atividades lúdicas e foco na inclusão

Teatro com a personagem Madalena traz o tema do respeito e compreensão com autistas. Iniciativa promove o combate ao preconceito desde a infância

05/08/2024 - 17h12min Atualizada em 05/08/2024 - 17h12min