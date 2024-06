Manter os jovens no campo e incentivar o empreendedorismo rural: é isso que busca o programa Jovem do Agro, uma parceria entre o Sicredi Integração de Estados RS/SC/MG e o Instituto Manager. Voltado para jovens de 14 aos 22 anos de Passo Fundo e região, o curso com duração de 12 meses é oferecido gratuitamente.