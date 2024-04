Há pouco mais de um mês, cem estudantes começaram a trilhar seus caminhos como futuros professores na Universidade de Passo Fundo (UPF) através do programa Professor do Amanhã. A iniciativa do governo estadual prevê um auxílio de R$ 800 e pagamento da mensalidade em cursos de licenciatura como forma de evitar o apagão de educadores previsto para o RS até 2040.