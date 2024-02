Uma das séries de anime japonês de maior sucesso, Naruto, ganhou uma nova abordagem no norte do RS: agora é usada em sala da aula para ensinar conceitos de Sociologia a estudantes do Ensino Médio. A proposta faz parte da dissertação de mestrado da pesquisadora Camila De Paris e foi aplicada em escolas estaduais de Barão de Cotegipe e Erechim.