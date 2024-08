A tradicional Frinape, feira do comércio, indústria e serviços de Erechim, no norte gaúcho, divulgou a programação oficial para os 10 dias da 18ª edição do evento, que neste ano acontece de 14 a 24 de novembro. Além dos negócios e networking, o destaque fica por conta dos shows nacionais, como Luan Santana e Bruno e Marrone.